Summer League | Une boulette d’Emmanuel Mudiay offre la victoire aux Rockets

S’il n’y avait pas d’enjeu sur cette rencontre, les Blazers pourront quand même s’en vouloir. Bien dans leur match, les hommes de l’Oregon ont compté jusqu’à 14 points d’avance, grâce notamment à un Greg Brown III se permettant un « Rider » en plein match, mais aussi à un Antonio Blakeney auteur de 23 points.

Emmanuel Mudiay proposait lui aussi un match de belle facture avec 14 points, 8 passes et 7 rebonds. Malheureusement pour lui et son équipe, on se souviendra plus de son fait de jeu à 40 secondes du terme que du reste, car l’ancien meneur des Nuggets nous a fait une Chris Webber en finale NCAA 1993.

Alors que Houston n’était plus qu’à une longueur à 40 secondes de la fin, suite à un dunk de Garuba, Mudiay devait effectuer la remise en jeu mais a préféré demander un temps-mort.

Un temps-mort indisponible puisque Portland les avait déjà tous utilisés. Une aubaine pour Armoni Brooks (30 points) qui ne se privera pas d’inscrire le lancer-franc bonus, puis le 3-points salvateur dans la foulée, avant de voir Garuba contrer Blakeney pour assurer la victoire.