Nick Nurse reste le coach du Canada

La non-qualification du Canada aux Jeux olympiques de Tokyo via le « TQO » de Victoria a été une surprise, la nation nord-américaine étant tombée en demi-finale, en prolongation, sur une formation tchèque héroïque. La déception a été à la hauteur des ambitions affichées par une sélection fortement dotée en joueurs NBA.

Malgré cet échec, les dirigeants de la sélection canadienne ont conforté Nick Nurse en qualité de sélectionneur pour les trois prochaines saisons, ce qui emmènera le stratège des Raptors jusqu’à Paris 2024.

« La route vers Paris a commencé environ 48 heures après le tournoi de qualification olympique de Victoria », a-t-il déclaré. « Un engagement de trois ans est la clé pour maximiser le talent du Canada, pour le staff et les joueurs. »

Continuer à fidéliser son « noyau dur »

Avant d’y parvenir, Nick Nurse espère pouvoir continuer à fidéliser son « noyau dur » par tous les moyens, dans le but de gagner en cohésion face à des nations en avance sur ce point, comme a pu l’être la République tchèque par exemple.

« C’est ce qui a été le plus intéressant pour moi », a-t-il analysé au sujet des Jeux de Tokyo, qu’il a donc dû regarder à la télé. « J’ai beaucoup communiqué par texto avec les joueurs qui venaient de jouer à Victoria, et nous avons parlé des équipes qui étaient ensemble depuis un certain temps et du fait que nous partagions le même constat. Une partie de ce que nous construisons ici est cette identité que beaucoup de pays ont, avec des gars qui jouent ensemble, vivent tout ensemble et développent ce qui devient comme une fraternité dans le jeu. »

La dernière campagne olympique du Canada remonte aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. La sélection, alors menée par un certain Steve Nash, avait buté sur la France en quarts de finale.