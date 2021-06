Malgré de nombreux forfaits, le Canada dispose d’un effectif au fort accent NBA

Comme en France où l’on jongle entre forfaits, arrivées retardées et blessures, la sélection canadienne avait mal commencé sa préparation, avec une avalanche de forfaits importants, dont ceux de Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, Tristan Thompson, Brandon Clarke, Kelly Olynyk ou encore Khem Birch.

Mais Nick Nurse et le Canada présenteront tout de même un effectif riche en NBAers, huit sur douze au final, dont Andrew Wiggins, Luguentz Dort, RJ Barrett et Cory Joseph. On retrouvera également les intérieurs texans, Trey Lyles et Dwight Powell, respectivement de San Antonio et Dallas, tout comme deux anciens de NBA, Anthony Bennett, l’ancien n°1 de la Draft (qui jouait à Porto Rico cette saison) et Andrew Nicholson (qui évolue en Chine).

Hôte du TQO à Victoria, le Canada aura fort à faire face à la Grèce et la Chine, dans son groupe A, avant de « croiser » avec le vainqueur du groupe B, relevé également avec la Turquie, la République Tchèque et l’Uruguay. Le vainqueur de ce tournoi canadien tombera dans le groupe de la France et des États-Unis à Tokyo.

LA LISTE DES 12

Meneurs : Cory Joseph, Nickeil Alexander-Walker

Arrières : R.J. Barrett, Luguentz Dort, Trae Bell-Haynes, Mychal Mulder

Ailiers : Andrew Wiggins, Aaron Doornekamp

Ailiers-forts : Trey Lyles, Anthony Bennett

Pivots : Dwight Powell, Andrew Nicholson