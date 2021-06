Canada : au tour de Dillon Brooks de déclarer forfait

La sélection canadienne a publié une nouvelle liste réduite à 19 noms en vue de sa participation au tournoi pré-olympique qui débute à Victoria mardi prochain. L’ailier des Pacers Oshae Brissett ainsi que Dillon Brooks, des Grizzlies, ne font plus partie de l’effectif.

C’est encore une grosse perte pour Nick Nurse, alors que Dillon Brooks sortait de sa meilleure saison, et que quatre intérieurs ont récemment dû renoncer (Tristan Thompson, Brandon Clarke, Kelly Olynyk et Khem Birch).

Lors de son dernier point presse, le sélectionneur du Canada s’est toutefois dit confiant par rapport aux forces en présence de son groupe, notamment composé de Cory Joseph, Nickeil Walker-Alexander, Luguentz Dort, RJ Barrett, Andrew Wiggins, Trey Lyles ou encore Dwight Powell.

Pour rappel, le Canada devra affronter la Grèce et la Chine dans le Groupe A tandis que le groupe B est composé de l’Uruguay, la République Tchèque et la Turquie. Les deux premiers de chaque groupe s’affronteront en demi-finales et seul le vainqueur du tournoi décrochera son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo.