Tournoi pré-olympique : Andrew Wiggins enfin avec le Canada

Sur le papier, le Canada possède un formidable vivier pour se mêler à la course à une médaille aux Jeux olympiques, mais avant cela, il faudra déjà décrocher son billet lors du tournoi pré-olympique qui aura lieu « à domicile » à Victoria, du 29 juin au 4 juillet. Avec Nick Nurse aux manettes, l’équipe est très ambitieuse, et lundi, Andrew Wiggins a annoncé sur Instagram qu’il porterait le maillot national. Une photo avec l’équipement de son pays et un drapeau. Pas besoin de déclaration, le message est clair.

Et c’est un petit événement au Canada puisque l’ailier des Warriors boudait la sélection depuis 2015. Mais l’arrivée de Nurse à la tête de l’équipe, mais aussi de Rowan Barrett comme GM, ont rassuré Wiggins, et il est donc prêt à défendre à nouveau les couleurs de son pays.

Wiggins, Brooks et Dort sur les extérieurs ?

En cours de saison, plusieurs NBAers ont annoncé qu’ils étaient aussi disponibles pour la sélection. Il s’agit de R.J. Barrett, dont le papa est le directeur sportif, Khem Birch, Dillon Brooks et Luguentz Dort. Kelly Olynyk avait prévenu qu’il voulait jouer les Jeux olympiques, mais comme il est « free agent », et que le marché des transferts aura lieu pendant les Jeux olympiques, ça peut freiner son enthousiasme. Même chose pour Cory Joseph, dont la dernière année de contrat avec Detroit ne sera garantie que le 1er août.

En revanche, Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander et Chris Boucher, tous blessés, ne seront pas là.

Rappelons que le Canada est tombé dans un groupe très difficile avec la Grèce, la République tchèque et la Turquie avec une seul ticket disponible pour les JO de Tokyo. Un groupe difficile mais la Grèce n’est évidemment pas certaine de compter sur Giannis Antetokounmpo.

