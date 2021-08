Meilleur joueur NCAA la saison passée, Luka Garza a effectué un gros travail de préparation physique cet été, notamment en perdant du poids, pour gagner en mobilité et ne pas être largué en NBA, face à des intérieurs plus mobiles.

Des efforts qui ont en partie payé puisque le 52e choix de la dernière Draft réalise une solide Summer League de Las Vegas avec 13.5 points, 8.3 rebonds et 1.3 contre de moyenne en 20 minutes. Il ajoute même des bons pourcentages, pour confirmer ses talents offensifs : 53 % de réussite au shoot et 43 % à 3-pts.

De quoi décrocher un « two-way contract » avec les Pistons nous apprend The Athletic. L’ancien des Hawkeyes va donc pouvoir jongler entre la NBA, jusqu’à 50 apparitions sur la feuille de match, et la G-League.

Et, qui sait, peut-être ensuite suivre le chemin de Saben Lee, lui aussi « two-way contract » chez les Pistons la saison passée, et qui a gagné sa place et prolongé pour un contrat de trois ans il y a dix jours.

