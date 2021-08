Cole Anthony s’est servi de la Summer League pour reprendre ses marques

Jalen Suggs et RJ Hampton sur la touche, Cole Anthony a pu jouer un peu plus dimanche soir face aux Rockets et aligner 15 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 22 minutes dans la victoire (89-76) du Magic.

En l’espace de trois mois, soit depuis son dernier match disputé lors de sa saison rookie, beaucoup de choses ont changé à Orlando, entre changements de joueurs et d’entraîneur. La Summer League était donc l’occasion parfaite pour se remettre dans le bain.

« Je suis venu ici pour trouver du rythme et me préparer pour la saison. J’avais le ballon dans les mains un peu ce soir, donc ça a aidé. C’était cool. Mais c’était un match moyen, honnêtement. Ce n’est pas comme si j’étais venu ici et que j’avais fait un match exceptionnel, mais j’ai fait assez pour aider mon équipe à gagner. »

Nouveau coach, nouveaux systèmes de jeu

Plus important que de briller sur des matchs qui signifient peu au final, Cole Anthony a mis en avant l’expérience globale, dont sa volonté d’apprivoiser les principes de jeu de son nouveau coach, Jamahl Mosley.

« J’étais là pour les entraînements. Les matchs sont amusants pour m’aider à trouver du rythme, mais à l’entraînement, je veux m’habituer au système du coach Jamahl Mosley et créer une cohésion avec mes nouveaux et mes anciens coéquipiers. La semaine a été très productive. Je ne dois pas être en pleine forme pour la saison dès maintenant. C’est pour dans un mois et demi, donc c’est sur ça que je travaille », a-t-il ajouté.

Si Anthony est plus serein quant à ce qu’il pourra apporter le jour J, Jamahl Mosley attendait, lui, que son meneur saisisse l’occasion du match de la veille pour se montrer un peu plus. Ce qu’il a fait.

« Il avait l’air d’être plus à l’aise et de mieux maîtriser les endroits où il devait être sur le terrain, de mettre les gars en place et d’arriver à ses spots pour ses tirs. Défensivement, en se glissant devant les gars et en restant devant le ballon. J’ai trouvé qu’il a été génial ce soir », se réjouit Mosley.