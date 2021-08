Convaincant chez les Hornets, LiAngelo Ball tente de rejoindre ses frères en NBA

Le souhait de LaVar Ball se réalisera t-il ? Lui qui aimerait voir ses trois fils sous la même tunique a déjà son ainé Lonzo et son benjamin LaMelo installés en NBA. Ne manque plus que le cadet LiAngelo pour avoir toute la famille au grand complet dans la Grande Ligue.

Et ce dernier tente de faire ses preuves en Summer League avec les Hornets, alors qu’on le pensait perdu après ses affaires de vol à l’étalage en Chine.

Convoqué à Las Vegas, l’arrière a démontré ses qualités de shoot. En sortie de banc, Ball (1m96 pour 97kg) a su se montrer efficace sur de courtes séquences comme le montrent ses 10,5 points par match à 43% au tir et 42% de loin avec 16 minutes de jeu en moyenne. « Je me connais, je suis un joueur NBA. Je me fiche de ce que les gens pensent, je fais juste mon truc », dit l’intéressé pour le LA Times.

« C’est un bon jeune. Il est calme et différent de Melo. Je suis heureux de l’avoir avec nous »

À 22 ans et après un essai non-concluant chez les Pistons en décembre dernier, sans oublier l’arrivée du Covid l’empêchant de jouer en G-League à OKC, Ball fait bonne impression auprès du staff des Hornets.

« Je lui donne beaucoup de crédit pour sa présence ici. Il n’avait pas à venir mais il se bat pour essayer d’avoir une place dans une équipe », constate l’entraineur de Summer League Dutch Gaitley. « C’est un bon jeune. Il est calme et différent de Melo (LaMelo Ball). Je suis heureux de l’avoir avec nous. »

Et quoi qu’il advienne, le cadet de la famille gardera un bon souvenir de son passage à Vegas. « Tous les coachs me parlent car ils ne veulent que du bien pour moi, contrairement à d’autres franchises où je jouais juste mais personne ne parlait, donc je ne savais pas vraiment ce qu’il se passait », témoigne Ball.« Tout le monde est impliqué ici donc ça rend la chose plus agréable et c’est facile de s’exprimer. »

Toutefois, le grand frère de LaMelo garde cette confiance digne de la famille. « Ça ne dépend que des coaches. Mais je me sens prêt pour la NBA, la Summer League ou tout ce que vous voulez. »