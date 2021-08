Chauncey Billups met la pression aux Blazers sur la défense

Chauncey Billups connaît particulièrement bien les forces mais aussi les faiblesses de Portland, dont il est désormais le coach principal.

En tant qu’assistant des Clippers la saison dernière, l’ancien meneur de jeu a affronté les Blazers à trois reprises en saison régulière et les Californiens ont gagné trois fois, inscrivant au passage 124.7 points en moyenne !

La défense avait coulé à chaque fois, et c’est un constat qui doit changer la saison prochaine.

« Nous avons senti que nous pouvions faire ce que nous voulions offensivement contre eux », a-t-il asséné, mettant en avant son expérience de champion NBA pour justifier sa volonté d’accentuer le trait en défense. « Les meilleures équipes dans lesquelles j’ai joué étaient vraiment dominantes défensivement. Nous étions vraiment bons. Mais je ne serai jamais prisonnier de mon époque. Le jeu d’aujourd’hui est différent. Pour passer au niveau supérieur, être plus compétitifs et plus réguliers, nous devons être vraiment meilleurs défensivement. Je le sais. Ce ne sera pas facultatif de jouer dur défensivement. »

Alors que la défense était déjà l’un des objectifs fixés par Portland avant la saison dernière, sa 29e place au nombre de points encaissés sur 100 possessions (116 en moyenne) a effectivement fait tache. Pour Billups, ce sera l’affaire de tous les joueurs, qui devront être davantage impliqués, à tous les niveaux.

« Je pense simplement que si nous voulons vraiment gagner, c’est la première chose que nous pourrions faire. On dit toujours que tout le monde veut gagner, adhérer à ci ou à ça. Ça commence là, déjà par en parler. Mais ce sont vos actions qui parleront le plus fort. On va découvrir qui, par son niveau d’engagement en défense, veut vraiment gagner. »

Une nouvelle approche pour Damian Lillard et C.J. McCollum

Pour le back-court Damian Lillard – C.J. McCollum, principaux contributeurs en attaque, il faudra trouver un certain équilibre afin que le tandem puisse garder sa lucidité, notamment dans le « money time », pour permettre à Portland de gagner des matchs aussi grâce à son talent en attaque. Le nouveau coach estime que Lillard, qu’il a hâte de coacher, et McCollum en sont capables.

« J’ai vu des matchs où Dame a vraiment relevé le défi défensivement et a vraiment été en mesure de se concentrer dessus. Donc, il est capable », a-t-il souligné. « Non seulement il est capable, mais il est prêt à le faire. Cependant, nous devons faire un bon travail en tant que staff pour nous assurer que ces gars sont suffisamment confiants pour se dire : « OK, je n’aurai peut-être pas à en faire autant offensivement, donc je pourrai donner plus défensivement. »

La défense doit être l’affaire de tous et le symbole de l’entraide au sein d’une équipe. Et si un joueur se manque, ce sera à l’un de ses petits copains de faire l’effort pour compenser. C’est en tout cas l’état d’esprit qu’attend l’ancien champion avec les Pistons et MVP des Finals 2004.

« Nous allons être une équipe d’aide défensive. Personne n’est sur une île, isolé, tout le monde s’entraide. C’est la mentalité que nous devons avoir, et si nous le faisons, nous allons être une très bonne équipe. »