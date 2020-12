Pour le recrutement, Damian Lillard donne des noms à ses dirigeants

Dans le mode « MyCareer » de NBA 2K comme dans la vraie vie, les « franchise player » sont consultés dans le processus de recrutement des joueurs. Certains s’impliquent à fond, comme un Kawhi Leonard, qui n’hésite pas à saisir son smartphone pour contacter d’éventuelles cibles. D’autres, comme Damian Lillard, se font plus discrets.

À Portland, la relation entre le président Neil Olshey et son « franchise player » est très forte. Nommé GM quelques semaines avant la Draft 2012, c’est lui qui a choisi Damian Lillard et qui lui a rapidement donné les clés de l’équipe. À l’occasion de cette intersaison, le « front office » des Blazers, convaincu qu’il lui fallait des recrues avec un profil défensif, a alors tenu à consulter son meneur star.

« Pendant l’intersaison, j’ai des relations personnelles avec mes coéquipiers, donc je n’aime pas être le gars qui va dire : ‘Très bien, faisons ça, débarrassons-nous de ce gars et amenons celui-la’, » a-t-il déclaré après la victoire face aux Lakers. « Mais le « front office » m’a demandé de nommer quelques joueurs que j’appréciais, et qui, selon moi, pouvaient aider notre équipe. Et je l’ai fait. Notre « front office » a fait son travail. Je n’y suis pas allé et je n’ai rien demandé. Ils m’ont juste demandé les noms des joueurs que j’aimais bien, et c’est ce que j’ai fait ».

Robert Covington et Derrick Jones Jr pour changer la donne

En un an, Portland est passé de la 16e meilleure défense de la ligue à la 27e. Avec les arrivées de profils comme Robert Covington et Derrick Jones Jr, les Blazers espèrent avoir rectifié le tir.

Même s’il faudra attendre plusieurs semaines avant de tirer un bilan, la performance des hommes de Terry Stotts face aux Lakers, marquée par ce contre monumental de Derrick Jones Jr sur LeBron James, satisfait Dame Lillard.

« Je pense que nous avons fait un excellent travail en faisant venir des gars qui peuvent vraiment aider notre équipe. DJ et RoCo font tous deux de nous une meilleure équipe sur le plan défensif », a-t-il ajouté. « Nous avons vu à quel point ils ont été polyvalents contre Houston, en switchant, en étant actifs, puis contre les Lakers ».