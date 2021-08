Summer League | Toronto braque Charlotte

39,5% au tir et 19,2% à 3-points pour Toronto contre 44% de réussite et 52% aux shoots primés côté Hornets.

On peut dire que Charlotte avait le match en main et devait repartir avec la victoire. Sauf que les protégés de Michael Jordan se sont bien sabotés dans le dernier quart-temps. En tête de 13 points à l’entame des dernières 10 minutes et encore de 11 unités à 6 minutes du terme, les coéquipiers de James Bouknight ont tapé dans le mur en inscrivant 2 petits points dans le « money time ».

Une aubaine pour les Raptors d’un bon Scottie Barnes (23 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 contres et 1 interception) qui ont grappillé petit à petit leur retard. Le 4e choix de la Draft a marqué 8 points de suite pour garder les siens dans le match, avant de trouver un relais avec Precious Achiuwa, auteur du même nombre de points en à peine 3 minutes.

À 20 secondes de la sirène, c’est encore Barnes qui remet les siens à égalité avec un dunk sur un service de Malachi Flynn en contre-attaque, avant que Dalano Banton ne donne l’avantage sur lancer-franc et profite des deux lancers-francs manqués de Xavier Sneed dans la dernière seconde (80-79).