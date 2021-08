Les Warriors vont garder leurs derniers millions de dollars pour le cours de la saison

Depuis le début de l’intersaison, les Warriors savaient qu’ils allaient devoir faire preuve d’ingéniosité pour renforcer leur effectif, avec une masse salariale déjà très, très conséquente.

Avec les renforts enregistrés à la Draft, et les arrivées de Nemanja Bjelica, Otto Porter Jr. et le retour d’Andre Iguodala, il ne manquerait qu’un meneur remplaçant, selon les souhaits du GM Bob Myers, pour compléter le recrutement. Car si Chris Chiozza est arrivé, Nico Mannion, lui, est parti.

Le dirigeant a toutefois indiqué que la franchise n’utiliserait pas sa « mid-level exception », à hauteur de 5.9 millions de dollars la saison, comme elle a pu la proposer au début de la « free agency ».

« Nous l’avons offert à quelques personnes, mais ils ont choisi d’autres directions », a-t-il déclaré. « Nous l’avons proposé, mais nous n’allions pas simplement la proposer sans un certain niveau de discernement. Nous avons donc essayé. En fin de compte, après que quelques gars soient sortis du tableau, nous avons en quelque sorte choisi de garder le contrôle. »



Attentifs à une opportunité en cours de saison

Cette opération permettra au moins d’économiser un peu d’argent, alors que le chèque représentant la totalité de la masse salariale et des différentes taxes pourrait s’élever à 360 millions de dollars pour 2021/2022, et que l’utilisation de cette enveloppe aurait entraîné plus de 30 millions de dollars supplémentaires en « luxury tax » !

Golden State avait notamment exprimé la volonté de récupérer Patty Mills, parti aux Nets, ou encore Nicolas Batum, qui a prolongé aux Clippers. Les Warriors se seraient aussi renseignés sur Dennis Schroder, avant que ce dernier ne choisisse finalement de rejoindre Boston.

Comme la « free agency » a quasiment livré son verdict, les Californiens seront désormais patients et garderont l’œil ouvert.

« Je pense que nous avons toujours besoin d’un meneur de jeu. Nous sommes un peu juste à ce niveau », a ajouté Bob Myers, qui va rester attentif aux opportunités qui pourront se présenter au cours de la saison. « Nous pourrions toujours utiliser la « MLE » en fonction de la façon dont les choses se déroulent au cours de la saison. Mais je ne pense pas que nous l’utiliserons avec ce qui reste de la free agency. »