Les Wizards font le point sur leurs blessés

En moins de deux semaines, entre fin décembre 2020 et début janvier dernier, Spencer Dinwiddie et Thomas Bryant ont souffert de la même lourde blessure : une rupture du ligament croisé du genou. Le droit pour l’ancien meneur/arrière des Nets, le gauche pour le pivot.

Maintenant que Dinwiddie a rejoint Bryant aux Wizards, Tommy Sheppard a donné des nouvelles des deux joueurs.

« Spencer bosse et il a l’air bien », explique le GM de la franchise de Washington à NBC Sports. « Il va avancer en deux-contre-deux, trois-contre-trois, et on fera le point en septembre. Thomas, lui, court. Il est sur le parquet et fait ce qu’il est censé faire. Ils sont sur la bonne voie et je suis satisfait de leurs progrès. »



Visiblement, le premier cité est en avance sur le second pour leur futur retour.

« Je ne vois pas forcément Thomas être disponible pour le premier match de la saison », prévient le dirigeant. « Il ne s’agit pas d’une date sur un calendrier, mais du moment où ils seront à 100 % en bonne santé. Je pense que Spencer est devant Thomas. Avec ce dernier, on veut s’assurer qu’il est en parfaite santé. »