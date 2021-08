Les Rockets se réjouissent des progrès de Kenyon Martin Jr.

Durant la rencontre face aux Cavaliers, en Summer League, une action de Kenyon Martin Jr. a retenu l’attention de tout le monde. En effet, le joueur de Houston a contré une tentative de alley-oop d’Evan Mobley. Un petit bijou de timing et de lecture.

Un de plus si on écoute son coach, qui est impressionné par le travail défensif du fils de Kenyon Martin depuis le début de la compétition.

« Sa concentration en défense, et son application à utiliser ses qualités athlétiques, son intelligence, sa dureté pour perturber les adversaires et communiquer avec ses coéquipiers, c’est un énorme objectif de cette expérience pour lui », prévient son coach en ligue d’été, Will Weaver, au Houston Chronicle. « Défendre sur plusieurs positions également, davantage à l’extérieur aussi. J’adore le fait qu’il montre ses qualités offensives, mais c’est en défense qu’il est très bon. Il fait des progrès à pas de géant et très vite. »

« Les matches sont le meilleur des entraînements »

Il faut dire qu’avec 45 matches disputés pour sa première saison NBA, Martin Jr. arrive avec une expérience précieuse pour cette Summer League. Toujours aussi minimaliste et propre, il tourne à 14 points à 50 % de réussite au shoot, 4 rebonds, 1.7 interception et 1.7 contre de moyenne après trois matches, à Las Vegas.

« Avoir une saison dans les jambes et pouvoir bosser mon jeu avec de nouveaux joueurs, c’est fun », raconte-t-il. « Cette expérience (de la saison passée) m’aide beaucoup. J’ai joué tous les soirs contre les meilleurs joueurs du monde, donc que demander de plus ? Ils veulent que je défende sur plusieurs positions et ça me va, que ce soit face à des intérieurs ou face à des joueurs plus petits que moi. »

Kenyon Martin Jr. a gagné en confiance, on l’entend davantage en défense et même offensivement, son 38 % de réussite à 3-pts à Vegas est prometteur, alors qu’il souffrait dans ce domaine la saison passée. Bref, ces quelques rencontres estivales sont clairement très profitables.

« Les matches sont le meilleur des entraînements », rappelle Weaver. « Voilà pourquoi la Summer League existe. Sinon, on serait dans une salle d’entraînement, avec des joueurs qui s’affronteraient. Là, il peut évoluer avec ses coéquipiers, communiquer avec eux. Il y a la préparation, puis l’application en match et il peut sentir ce cycle positif. Cela fait partie intégrante de sa progression. »