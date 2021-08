Summer League | Tyrese Maxey continue de briller face aux Hawks

Il n’est pas l’un des meilleurs marqueurs de la Summer League pour rien. Tyrese Maxey est en forme et, comme les Mavericks avant eux, les Hawks n’ont pas trouvé la solution pour le contenir.

Même si en première mi-temps, les Sixers ont peiné pour marquer des points face à la défense d’Atlanta. Si bien que Sharife Cooper (21 points pour celui qui avait inscrit un panier au buzzer plus tôt dans la compétition), Skylar Mays et leurs coéquipiers ont pris les commandes à la pause.

Sauf qu’en troisième quart-temps, Paul Reed et Isaiah Joe accélèrent et les Sixers reviennent dans la partie à l’entame du dernier acte. Les deux formations se répondent ensuite dans ces dernières minutes et Tyrese Maxey (31 points) brille avec plusieurs paniers.

On part en prolongation, et c’est là que Philadelphie fait totalement la différence, avec dix points inscrits. En face, Atlanta ne trouve plus le chemin du panier, marque seulement deux points, et doit finalement s’incliner (96-88).