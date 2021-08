Summer League | Jonathan Kuminga et les Warriors dominent les Raptors

Pour cette partie face aux Raptors, les Warriors pouvaient compter sur plusieurs spectateurs de prestige. On retrouvait effectivement Stephen Curry, Draymond Green et même Damion Lee pour observer les jeunes de Golden State à Las Vegas.

C’est le rookie Jonathan Kuminga qui a parfaitement lancé les Californiens, en inscrivant 9 des 17 premiers points des Warriors. Sans lui, Golden State aurait été en grand danger en ce début de rencontre, car en face, Precious Achiuwa (13 points, 11 rebonds) ou encore Malachi Flynn (16 points) ont été bons.

Mais après avoir pris les commandes en deuxième quart-temps, Kuminga et ses coéquipiers ne lâchent plus et s’imposent finalement 90-84. Le 7e choix de la dernière Draft, avec 18 points, est le meilleur marqueur de son équipe, mais ce qu’on retient surtout, c’est la conclusion de la rencontre avec l’énorme dunk de Gary Payton II dans les deux dernières minutes.