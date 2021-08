Une fenêtre pour Gabe Vincent derrière Kyle Lowry à la mène au Heat ?

Le Heat va-t-il ou doit-il se renforcer au poste de meneur de jeu ? Au regard de l’effectif actuel, c’est en tout cas à cet endroit que se trouve le seul « trou », Kendrick Nunn et Goran Dragic ayant quitté le navire alors que seul Kyle Lowry est arrivé.

Troisième meneur la saison dernière avec 13 minutes en moyenne sur 50 matchs de saison régulière, après avoir été élu meilleure progression de G-League en 2019/2020, Gabe Vincent, qui a pour sa part signé un contrat de deux ans au salaire minimum (garanti la première saison), se verrait bien monter en grade et occuper le rôle de deuxième meneur. Au-delà du poste, il s’agit surtout d’arriver à apporter un plus à cette équipe.

« J’ai l’impression d’avoir montré que je peux jouer avec le ballon en main, que je peux faciliter le jeu », estime-t-il au Sun Sentinel. « Mais je peux aussi shooter. Et je pense que c’est ce qui fonctionne le mieux dans notre système et dans la NBA d’aujourd’hui, où les postes sont moins importants. Il s’agit surtout de savoir quels postes vous pouvez défendre et de prendre les bonnes décisions. »

Il ne semble donc pas inquiet de la faiblesse du Heat à ce poste, en matière de profondeur de banc, surtout avec un Lowry qui a 35 ans. Selon lui, les solutions existent.

« J’ai joué avec d’autres meneurs sur le terrain, et j’ai aussi été le seul meneur sur le terrain. L’effectif peut être vu de telle façon (que le poste 1 semble moins armé) sur le papier, mais la plupart du temps, quand Jimmy (Butler) est sur le terrain, il gère beaucoup de choses. Donc peut-être que vous devez juste trouver votre place, faire les bonnes lectures et les bons choix. »

Le tir à 3-points, son talon d’Achille

Meneur titulaire du Nigeria de Mike Brown durant la campagne olympique, Gabe Vincent s’était particulièrement illustré dans la victoire face à Team USA en préparation à Las Vegas, avec 21 points et un joli 6/8 derrière l’arc.

Sauf qu’il n’a pas vraiment confirmé dans ce secteur par la suite (21% de réussite sur les trois matchs de groupe). Il sait qu’il va devoir travailler dans ce domaine pour être plus fiable, afin de grimper dans la hiérarchie à Miami, car son 29 % en carrière à 3-pts est très maigre pour l’instant.

« Je n’ai pas du tout bien shooté de loin au cours de la dernière année et demie », a-t-il reconnu. « Je pense que tout ce qui a été vendu sur moi, à Miami, quand je suis arrivé, je ne l’ai pas forcément montré. Je tirais dans les 40 % de réussite, à 4/10 par match, en G-League. Ce n’est pas forcément ce que j’ai fait avec le Heat. J’ai dû trouver des moyens pour avoir un impact sur la victoire et pour rester sur le terrain, en augmentant par exemple mon effort défensif. »