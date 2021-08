Jalen Green voulait briller face à Cade Cunningham

Il y avait un peu d’excitation autour de ce Houston – Detroit. C’est bien normal puisque le public de Las Vegas et les observateurs attendaient ce duel entre les deux premiers choix de la Draft 2021, Cade Cunningham et Jalen Green.

Et ils n’étaient pas les seuls visiblement, car le joueur des Rockets avait également un brin de motivation supplémentaire.

« Je pense que j’aurais dû être le numéro un de la Draft », avait-il annoncé ce lundi, pour faire monter la sauce. « Mais ça me va. On verra mardi soir, ça va être un beau match, le premier contre le second. Les gens attendent ça. Je voulais un peu ce duel aussi. Mais je me suis également battu contre moi-même. »

« Je ne voulais pas entrer dans un duel en un-contre-un avec Cade »

Car Green a été ciblé par les Pistons. Souvent pris à deux, il n’a pas eu la liberté espérée, mais a tout de même compilé 25 points à 6/11 au shoot, 3/5 à 3-pts, 5 rebonds et 3 passes et réalisé ainsi un match solide.

« Je pense que je me suis bien adapté », assure-t-il au Houston Chronicle. « J’aurais pu faire mieux avec mon dribble. J’ai essayé d’impliquer mes coéquipiers, mais je sais que j’ai perdu trop de ballons (4). Je ne voulais pas entrer dans un duel en un-contre-un avec Cade. Je pouvais le faire et penser à moi, mais on a gagné et c’est tout ce qui compte. Le plus important, c’est l’alchimie de l’équipe. »



Les Rockets ont en effet remporté la partie et même individuellement, Green a fait mieux que Cunningham, auteur d’un match à 20 points à 8/18 au shoot et 4/9 derrière l’arc. Ne pas vouloir transformer ce match en show individuel pour gagner son duel avec le premier choix de la Draft a impressionné son coach.

« On en a parlé collectivement. On ne laisse rien au hasard », raconte Will Weaver, qui occupe le banc texan. « On savait qu’il y aurait une attente quand Cade allait défendre sur Jalen. Mais voilà un exemple de la maturité dont on parle avec lui. Il est en avance sur son âge. Je suis de moins en moins surpris par sa maturité. Pas étonnant qu’il soit si bon. »