Devonte’ Graham avait fait une croix sur les Hornets

Comme il l’avait confié il y a quelques jours, Devonte’ Graham a rapidement compris que Charlotte n’allait pas faire l’effort financier nécessaire pour le conserver lors de la free-agency. « J’ai commencé à me préparer mentalement, à me dire que je ne serais peut-être plus à Charlotte », avait-t-il déclaré.

Les Hornets l’ont ainsi protégé pour toutefois essayer de récupérer la meilleure contre-partie possible. C’est finalement un échange avec New Orleans qui a été monté, avec Wes Iwundu, un choix protégé au premier tour de la prochaine Draft et du cash.

Interrogé par le Charlotte Observer, une semaine après s’être engagé avec les Pelicans sur un contrat de 47 millions de dollars sur quatre ans, le meneur scoreur ne regrette d’avoir été sacrifié par les Hornets.

« Une fois qu’on commence à comprendre l’aspect business, on réalise que certaines choses ne pouvaient tout simplement pas se produire », a-t-il déclaré, soulignant ensuite l’apport de Charlotte dans sa progression. « Leur programme de développement, la G League m’ont beaucoup aidé. J’ai juste essayé de m’améliorer dans quelque chose chaque été. Un jour c’était les paniers à 3-points, un autre jour c’était les passes. J’ai juste essayé de faire quelque chose de plus chaque été ».

Aux Pelicans, Devonte’ Graham aura pour mission de remplacer Lonzo Ball, parti aux Bulls, et tenter d’apporter une nouvelle dynamique à ce groupe.

« Je suis juste prêt à aller là-bas. Ils ont déjà un bon groupe de jeunes gars, de jeunes talents, des superstars en devenir, et je suis juste enthousiaste d’aller là-bas et de faire partie de ce projet », a-t-il ajouté.