Finalement, les Pistons prolongent Frank Jackson

Une saison galère permet souvent à des joueurs de second rang de se mettre en valeur, et c’est le cas de Frank Jackson du côté des Pistons. Après deux saisons sans saveur chez les Pelicans, l’ancien arrière de Duke a profité des malheurs de Detroit pour saisir sa chance avec 9.8 points de moyenne en moins de 20 minutes.

De plus, il a affiché un intéressant 40 % de réussite à 3-pts et peut apporter en défense. Bref, c’était une bonne pioche pour Detroit et Dwane Casey en sortie de banc.

Et ça va continuer puisque Jackson (23 ans), qui sort de la meilleure saison de sa carrière, revient l’année prochaine explique ESPN. Il a même signé un contrat de deux ans avec la franchise du Michigan.

Restricted free agent G Frank Jackson is returning to the Detroit Pistons on a two-year deal, sources tell ESPN. Jackson earned his way into rotation with 40 percent 3-point shooting and nearly 10 points per game last season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2021