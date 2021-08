Le soldat Bruce Brown prêt à repartir au combat

Bruce Brown a vécu une drôle d’année. Alors que Steve Nash a avoué ne pas trop le connaitre avant le début de la saison, l’ancien Piston a fini la saison régulière au pied du podium des joueurs les plus utilisés par le stratège des Nets.

Habitué à évoluer sur la ligne arrière en début de carrière, Brown s’est renouvelé en un intérieur besogneux, poseur d’écrans. Excepté DeAndre Jordan, c’est d’ailleurs lui qui a pris le plus de rebonds en saison régulière avec 349 prises dont 111 offensives (seul Jordan fait mieux avec 117 rebonds offensifs).

Conscient de son niveau de jeu, Bruce Brown a abordé la « free agency » sereinement. « Je ne me suis pas vraiment occupé de la « free agency ». Je pensais que tout s’arrangerait naturellement. Je n’ai pas arrêté de bosser et quand la « free agency » a commencé, j’étais dans l’avion pour retourner à New York donc je n’ai pas parlé à grand monde avant d’atterrir. »

Bien lui en a pris puisque Sean Marks n’a pas tardé à le prolonger en lui offrant une « qualifying offer » à 4,7 millions de dollars. Une décision qui lui convient parfaitement. « Je suis content de revenir. C’est une excellente nouvelle car je ne voulais pas aller ailleurs. » explique Brown.

Battu au terme d’un épique Game 7 face aux Bucks, Bruce Brown a coupé avec le monde de la balle orange pour évacuer la frustration de l’élimination. « Je vais être honnête, j’étais très énervé tout l’été. Je n’ai pas regardé de basket, j’étais juste énervé que nous ayons perdu » avoue le joueur. « Mais j’ai hâte d’y retourner et de gagner. Je n’ai pas dormi de la nuit qui a suivi le match. J’ai essayé de jouer au golf le lendemain mais c’était une très mauvaise décision. Donc oui j’ai hâte de revenir. »

Et le joueur a bien l’intention de repartir sur les mêmes bases que l’année dernière. « J’adore mon rôle ici. Je rentre sur le terrain, je m’occupe des petites choses dont une équipe prétendante au titre a besoin. Je vais continuer de faire ça l’année prochaine tout en marquant plus de tirs. »

À 3-points ou à 2 points ? « À 3-points sur du catch & shoot. Je laisse le mi-distance à KD (Durant) et Kyrie (Irving). »