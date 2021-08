Joseph Blair devient assistant aux Wizards

Joseph Blair voyage beaucoup ces dernières années. Cet assistant est effectivement passé par la G-League en 2018/2019, où il a gagné le titre en tant que coach des Rio Grande Valley Vipers, avant d’arriver sur le banc de Philadelphie la saison suivante.

Ensuite, cette saison donc, on l’a vu du côté de Minnesota où cet ancien intérieur passé par Pau-Orthez était chargé de la défense. Mais finalement, c’était provisoire et il ne reste pas chez les Wolves, car The Athletic nous apprend qu’il va rejoindre Wes Unseld Jr. aux Wizards.

Il est le dernier assistant en date pour le nouveau et jeune coach de Washington, après Pat Delany, Mike Miller (l’ancien coach des Knicks, et non l’ancien shooteur de Miami), Zach Guthrie et Ryan Richman.

The Wizards are hiring Joseph Blair to join Wes Unseld Jr.’s coaching staff, sources tell @JonKrawczynski & myself. Blair spent 2020-21 as a assistant with the Timberwolves & was an assistant with the 76ers before that. He joins Pat Delany & Mike Miller on the front of the bench.

— Fred Katz (@FredKatz) August 9, 2021