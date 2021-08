Première sortie pour le duo Cade Cunningham – Killian Hayes

L’association entre Cade Cunningham et Killian Hayes a donc commencé à Detroit. Considérés comme les options « 1A et 1B » par la franchise, les deux joueurs ont évolué ensemble face au Thunder en Summer League.

Principalement en première mi-temps. Ensuite, après la pause, le coach a envoyé l’un après l’autre, en jouant small ball avec Saben Lee, Sekou Doumbouya et Saddiq Bey.

« Le luxe d’avoir plusieurs joueurs qui peuvent créer le jeu, comme Dwane Casey en parlait, c’est qu’ils peuvent monter la balle, mais aussi jouer sans ballon », explique J.D. DuBois au site officiel des Pistons. « Ils continuent de progresser, de se connaître. C’était leur premier match. On est impatient de voir le reste. »

Des automatismes à trouver

Le premier choix de la Draft 2021 a terminé avec 12 points, 6 rebonds et 2 passes en 26 minutes, et si le Français a seulement marqué 6 points, il a pris 9 rebonds et délivré 5 passes en 23 minutes. Clairement, Hayes a été le meilleur joueur des Pistons sur cette rencontre.

Cunningham a lancé les Pistons, qui avaient très bien commencé d’ailleurs, dans le match avec deux shoots primés rapides, sur des passes de Killian Hayes. Il était chaud, mais ça n’a pas perduré puisqu’il a finalement terminé avec un vilain 5/17 au shoot et 2/7 à 3-pts dans cette défaite.

« Je les sentais bien », raconte le rookie de Detroit, en parlant de ses tirs du début de rencontre. « Je voulais commencer le match avec confiance, en étant prêt à shooter, à jouer. Voir les deux premiers tirs tomber dedans, c’est une bonne sensation. C’était plaisant de mettre le maillot pour la première fois. »

Il va logiquement falloir encore attendre quelques matches avant de voir le duo développer des automatismes, mais ces quelques minutes de la première période étaient intéressantes.

« C’est la première fois qu’on essaie vraiment de créer une cohésion car on l’a très peu fait à l’entraînement cette semaine », rappelle l’ancien d’Oklahoma State. « On a beaucoup à apprendre, ça reste notre premier match. Mais le plus important, c’est qu’on est sur la même longueur d’ondes. Il s’agit désormais d’apprendre à se connaître et on a du temps pour ça. »