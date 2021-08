Comme Luka Doncic, Damian Lillard pense qu’il est plus facile de scorer en NBA

Depuis la saison 2015-2016, Damian Lillard marque au minimum 25 points par match. Une moyenne qui le place parmi les meilleurs attaquants de la ligue. Mais lors des Jeux olympiques, la superstar des Blazers a coincé, n’apportant que 11 points de moyenne.

Si une blessure aux abdomens a été évoquée pour expliquer ses performances en demi-teinte, peut-être est-ce aussi dû à une adaptation compliquée entre la NBA et la FIBA.

Entre la possibilité de rester éternellement dans la raquette en défense, de prendre le ballon au dessus du cercle et des coups de sifflet moins faciles qu’en NBA, Lillard a accusé le coup. « Je comprends pourquoi Doncic a dit ça (sur le fait de marquer plus facilement en NBA qu’en Europe.)“

« Je pense que toutes ces règles rendent le scoring plus difficile en FIBA par rapport à la NBA où les contacts sont moins autorisés tout comme les 3 secondes défensives. »

Dès sa première année, le Slovène avait constaté la différence, et ce n’était pas pour dire que les joueurs NBA défendaient mal. Simplement, en NBA, les règles favorisent l’attaquant.

Durant cette campagne, Bam Adebayo et Damian Lillard ont emboité le pas du Maverick sur la question. « Beaucoup des meilleurs scoreurs NBA marquent depuis la ligne des 3-points et vont au cercle pour obtenir des fautes » explique le meneur sur Eurohoops. « En FIBA, il n’y a pas autant de coups de sifflet. Le jeu y est plus physique. En plus, la règle des 3 secondes défensives n’existe pas donc la peinture est très souvent bouchée. Si vous y allez, plein de joueurs vont vous y attendre et les arbitres ne vous donneront pas le coup de sifflet s’ils hésitent. Marquer dans ces conditions devient très compliqué. Je pense que toutes ces règles rendent le scoring plus difficile en FIBA par rapport à la NBA où les contacts sont moins autorisés tout comme les 3 secondes défensives. »

Ce serait donc plus difficile de marquer, mais Doncic en début de campagne, ou Kevin Durant ont prouvé que le talent permettait de scorer dans toutes les conditions.