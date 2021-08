Happy Birthday | Le meilleur de DeMar DeRozan chez les Spurs

Arrivé chez les Spurs à l’intersaison 2018, dans le cadre de cet échange centré autour de Kawhi Leonard, DeMar DeRozan n’a pas été vraiment perturbé par ce changement d’équipe. Lui, qui a passé les neuf premières années de sa carrière au Canada, chez les Raptors, au sein de la conférence Est.

En trois saisons à San Antonio, le quadruple All-Star (qui n’a, certes, plus participé au match des étoiles depuis 2018) a ainsi affiché 21.6 points, 5.3 rebonds et 6.2 passes de moyenne, en 206 rencontres de saison régulière et 34 minutes de jeu. Collectivement, c’était en revanche un peu plus mitigé, puisque la franchise texane n’a participé qu’à une seule campagne de playoffs, en 2019. Voyant, surtout, sa série de 22 qualifications consécutives toucher à sa fin.

Il n’empêche que DeMar DeRozan aura marqué, à sa manière, la formation aux cinq titres de champion. Devenu plus complet que jamais sous les ordres de Gregg Popovich, malgré un shoot extérieur encore irrégulier, pour ne pas dire inoffensif, le nouvel arrière/ailier des Bulls a d’abord formé une redoutable doublette offensive avec LaMarcus Aldridge, avant de glisser progressivement vers un rôle de mentor de la jeune garde des Spurs (Dejounte Murray, Keldon Johnson, Lonnie Walker, etc).

Apprécié de tous pour son professionnalisme et pour l’inspiration qu’il suscite à travers la ligue, depuis sa prise de parole remarquée et saluée sur la santé mentale des joueurs NBA, le Californien de naissance va, à tout juste 32 ans, entamer une nouvelle page de sa carrière dans l’Illinois, puisqu’il s’est engagé cette semaine avec Chicago.

Et quelle meilleure façon pour boucler le chapitre de DeMar DeRozan dans le Texas que d’admirer un mix de huit minutes de ses meilleures actions au sein de la franchise de Fort Alamo ?