Summer League | Suite et fin de la compétition à Salt Lake City

C’est demain que la Summer League de Las Vegas ouvre ses portes, pour une dizaine de jours. En attendant qu’elle ne débute, deux Summer Leagues avaient déjà démarré, ailleurs aux États-Unis : une à Sacramento et une à Salt Lake City.

En Californie, les hostilités n’ont duré que le temps de quatre matchs, étalés sur deux petits jours, alors que dans l’Utah, il y a eu trois jours de compétition.

Et à Salt Lake City justement, en marge de la finale des Jeux olympiques entre Team USA et la France, la messe est dite depuis cette nuit. L’occasion pour les Grizzlies de Desmond Bane, Killian Tillie et Yves Pons de terminer sur une bonne note, face aux Spurs de Devin Vassell et Joshua Primo, avec une deuxième victoire en trois matchs.

De son côté, emmenée par de bons Udoka Azubuike et Trent Forrest, l’équipe « White » du Jazz a décroché un troisième succès autoritaire en autant de confrontations, dans le « derby » face à l’équipe « Blue » de ce même Jazz.

Au classement, c’est donc le Jazz « White » (3-0) qui termine en tête, devant les Grizzlies (2-1), le Jazz « Blue » (1-2) et les Spurs (0-3), qui referment la marche. Désormais, place à la Summer League de Las Vegas pour Utah, Memphis et San Antonio.

Memphis Grizzlies 82 – 77 San Antonio Spurs

Grizzlies : Desmond Bane (24 points, 6 rebonds, 5 passes) ; Sean McDermott (14 points, 5 rebonds, 5 passes) ; Xavier Tillman (14 points, 5 rebonds) ; Killian Tillie (11 points, 4 rebonds).

Spurs : Devin Vassell (27 points, 8 rebonds) ; Joshua Primo (17 points).

Utah Jazz White 83 – 65 Utah Jazz Blue

White : Udoka Azubuike (14 points, 7 rebonds, 3 contres) ; Trent Forrest (14 points, 6 rebonds, 7 passes) ; Jarrell Brantley (13 points) ; Paul White (12 points, 5 rebonds).

Blue : MaCio Teague (14 points, 4 rebonds) ; Jarell Martin (13 points, 6 rebonds) ; Malik Newman (11 points).