Des Bleus à l’âme mais des Bleus dignes jusqu’au bout

Battus sur le fil mais battus à la régulière, les Bleus ne se sont pas cherchés d’excuses après la défaite en finale olympique (87-82) face à Team USA. A chaud, aux micros de la télévision française, Evan Fournier a parlé en véritable patron.

Il y a forcément de la déception après un revers et des erreurs dans la gestion de balle (18 ballons perdus) et aux lancers-francs (18/29), mais Fournier préfère revenir sur la progression continue de ce groupe, et ses valeurs collectives.

« Félicitations aux Américains, ils font un bon match. Kevin Durant est un joueur exceptionnel, il met 30 points [29 en fait] sur 87. Ça nous fait très mal. Je suis fier de cette équipe, on fait vraiment une belle compétition, on les a battus en poules, on a rien lâché. J’espère qu’on a donné beaucoup de joie aux gens qui nous ont regardés, qui se sont levés. J’espère qu’on a donné un bon exemple aux jeunes dans notre esprit, notre combativité, notre ambition. Forcément c’est une déception, il y a beaucoup d’enseignements à tirer de tout ce qui se passe derrière nous. Il y a un championnat d’Europe dans un an, une Coupe du monde dans deux ans, et Paris [les JO 2024]. Mais chaque année on monte, la marche se rétrécit et j’espère qu’on va les taper [en finale]. Je suis déçu, quand on s’investit comme ça, c’est normal d’être déçu, mais je suis fier de cette équipe. Il faut qu’on monte, qu’on s’inspire de chaque été pour pouvoir progresser. »

Comme l’a également dit Vincent Collet en conférence de presse, la pression défensive américaine a été très forte et a nécessairement influencé les erreurs françaises : « C’est une chose de savoir que ça va venir mais c’en est une autre de pouvoir l’encaisser… Je suis bien sûr déçu mais je suis encore plus fier de ce qu’ont montré nos joueurs, pas seulement sur ce match mais sur l’intégralité du tournoi. On est fier mais on doit être encore plus exigeant. »

« On a montré qu’on pouvait jouer les yeux dans les yeux avec les Américains »

Visiblement marqué après la défaite, prostré sur le banc la tête basse, Rudy Gobert a lui aussi fait preuve d’une grande dignité malgré la déception. Auteur de 16 points et 8 rebonds, mais pêchant aux lancers-francs à 6/13, le pivot a regretté les balles perdues et le mauvais passage en fin de troisième quart-temps…

« Ce sont des petits détails. Au moment où on a perdu notre concentration, on leur a donné trop de solutions offensives. On savait qu’ils avaient le talent pour mettre des shoots difficiles. Mais on leur donne des rebonds et des contre-attaques. C’est ce qui nous coûte le match. Nos pertes de balle leur ont donné confiance. On voulait la médaille d’or. C’était mon rêve. Cela reste une médaille d’argent. Je ne crache pas dessus. J’apprécie ce qu’on a pu accomplir. J’espère que les gens ont pris autant de plaisir que nous. Rien n’est impossible. On perd ce soir. Cela se joue à rien. On aura d’autres opportunités dans le futur. On a montré qu’on pouvait jouer les yeux dans les yeux avec les Américains. On construit sur la durée. C’est un rêve et on apprend de chaque défaite. »

Également très bon avec 13 points et 4 rebonds, Guerschon Yabusele a tenu tête un temps à Kevin Durant, voire à son ancien coéquipier de Boston, Jayson Tatum. Mais leur talent offensif et le coup de pouce de Jrue Holiday et Damian Lillard en fin de rencontre ont définitivement fait basculer le match en fin de compte.

« Ils ont pris de l’avance, on savait qu’on allait revenir. Ils ont fait leur run, il fallait aussi qu’on fasse le nôtre. On a su revenir à la fin, il faut garder la tête haute. On est contents mais on voulait l’or. Sur un match comme ça, on l’a un peu [en travers de la gorge]. On repart la tête haute, on a une médaille et on est fiers de ça. En 2024, ça va être complètement différent, on aura le public, on sera à domicile donc forcément ça va être un autre contexte. On a vraiment hâte d’être en 2024 et de pouvoir les rejouer. »

Les joueurs français ont pris date pour Paris 2024, mais il y aura d’abord l’échéance du championnat d’Europe en septembre 2022…