Le maillot de Kyle Lowry sera retiré par les Raptors

Même s’il est désormais officiellement un joueur du Heat, Kyle Lowry sait qu’il restera à jamais un Raptor. Après neuf saisons à Toronto et surtout en ayant remporté le titre en 2019, le meneur de jeu a marqué l’histoire de la franchise canadienne.

C’est donc tout logiquement que Larry Tanenbaum, le président de Maple Leaf Sports and Entertainment, qui détient la franchise, a annoncé que son maillot serait retiré par les Raptors.

« J’aime profondément Kyle », explique-t-il à The Athletic. « Quand il a pris cette décision, il m’a appelé, on en a parlé et j’étais tellement heureux pour lui. Je sais qu’un jour, il reviendra. Il finira sa carrière en tant que Raptor et son maillot sera retiré. Il sera le premier Raptor à avoir cet honneur. »

Toronto n’a effectivement encore aucun numéro retiré et c’est assez logique que Lowry soit le premier. Il a remporté le seul titre de la franchise en 2019 donc, mais il reste aussi le deuxième meilleur marqueur de l’histoire des Raptors, le deuxième joueur le plus capé aussi, ainsi que le meilleur passeur et intercepteur et même le troisième rebondeur !

En attendant de retrouver un jour les Raptors, et après son long message d’adieu sur Instagram, le nouveau meneur de Miami s’est payé une page dans le journal local, le Toronto Star, pour remercier la ville canadienne : « Merci d’avoir été ma maison, Toronto. Reconnaissant à jamais, amour K-Low. »