Kyle Lowry fait ses adieux à Toronto

C’est un chapitre de neuf saisons que Kyle Lowry va refermer en quittant Toronto. Le meneur de jeu va continuer sa carrière à Miami après avoir joué ses meilleures années au Canada, avec les Raptors.

Avec son leadership, il a incarné la franchise pendant de longues années, devenant un des meilleurs joueurs de l’histoire des Raptors, et sans doute le plus important.

« C’est difficile à écrire, mais le temps est venu d’ouvrir un nouveau chapitre », écrit-il sur Instagram. « Le lien que je partage avec vous est incassable. Il y a tellement de choses que je voudrais dire sur la ville de Toronto, sur le Canada. Je ne peux tout simplement pas tout dire ici. Cette ville m’a accepté dès le début ! »



Souvent critiqué pour ses performances en playoffs, il s’est imposé comme un All-Star puis a remporté le titre en 2019 face à Golden State, effaçant ainsi les échecs et gravant son nom à jamais dans le cœur des fans canadiens.

« Même si la ville m’a montré son amour, il y a eu des moments de doute et des envies de transfert… mais ce n’était pas prévu pour moi ! Faire les playoffs pour la première fois après des années d’attente, se faire balayer quelquefois, se rapprocher des Finals, et enfin les faire et les gagner… Les hauts et les bas en valaient la peine. »

Kyle Lowry a eu un mot pour chacun : DeMar DeRozan, les médecins des Raptors et certains autres membres de la franchise, ses coéquipiers du titre il y a deux ans bien évidemment, et même Drake.

« J’ai donné mon sang, ma sueur et mes larmes. Tout ce que j’ai pu ! Merci Toronto, merci le Canada. »