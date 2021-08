Javonte Green reste à Chicago

Très peu utilisé à Boston depuis son arrivée en 2019, Javonte Green avait fait partie d’un échange en triangle le soir de la « trade deadline » en mars dernier. Comme Daniel Theis notamment, l’ailier avait alors atterri à Chicago.

Chez les Bulls, il n’a pas réussi à faire mieux puisqu’il a encore moins joué, avec seulement huit minutes de moyenne sur les parquets. Le temps de marquer 2.6 points par rencontre.

Néanmoins, la franchise de Chicago semble compter sur lui car elle va le prolonger pour deux saisons, annonce ESPN.

L’ancien de Boston a de grosses qualités athlétiques mais comme les Bulls ont recruté du monde à l’extérieur, avec les arrivées de Lonzo Ball, Alex Caruso et DeMar DeRozan pour épauler Zach LaVine, il n’est pas certain que Green soit beaucoup envoyé sur le terrain.

Guard-forward Javonte Green is returning to the Chicago Bulls on a two-year deal, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021