Andre Iguodala partagé entre les Lakers, les Nets et les Warriors

Parmi les derniers « free agents » de renom à ne pas avoir encore trouvé preneur sur le marché, Andre Iguodala hésiterait toujours à se décider entre trois franchises : les Lakers, les Nets et les Warriors.

Une information rapportée par The Athletic, qui témoigne de la volonté du MVP des Finals 2015 à évoluer chez un candidat au titre ou, du moins, un prétendant légitime aux playoffs. Car, contrairement aux franchises de Los Angeles et Brooklyn, Golden State ne disposera pas de chances de bague élevées, la saison prochaine.

Mais la franchise de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et consorts a l’avantage d’être celle au sein de laquelle Andre Iguodala s’est le plus épanoui, au cours de son aventure en NBA. Lui, qui y a notamment remporté ses trois titres de champion (2015, 2017, 2018), en plus de participer à deux autres Finals (2016, 2019).

Trophée ou sentiments ?

Reste à savoir si l’ailier de maintenant 37 ans privilégiera le sportif au sentimental. Car, quoi qu’il arrive, l’aspect financier ne fera pas pencher la balance d’un côté ou d’un autre, puisque l’ex-All-Star (2012) acceptera à coup sûr un contrat au minimum. Ces trois équipes ne pouvant, effectivement, pas lui proposer de salaire astronomique, en raison de finances déjà dans le rouge.

Pour ce qui est du rôle de l’expérimenté Andre Iguodala, Lakers, Nets et Warriors devraient tous lui proposer un statut de remplaçant, appelé à contribuer presque exclusivement en défense. Car, en attaque, « Iggy » n’est plus le joueur qu’il était autrefois, affichant de ce fait des statistiques de 4.4 points, 3.5 rebonds et 2.3 passes par rencontre, avec le Heat, en 2020/21. Autrement dit les plus faibles de sa carrière.

Mais ce n’est pas une fin en soit, puisque celui qui est également passé par les Sixers et les Nuggets, depuis sa Draft en 2004, n’aurait pas à se soucier du scoring, aux côtés d’éléments comme LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, Russell Westbrook, Kyrie Irving ou encore Klay Thompson.

