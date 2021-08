La demi-finale, marche maudite de l’Australie

Toujours placée mais jamais gagnante, l’Australie a de nouveau échoué aujourd’hui dans sa quête d’une médaille d’or olympique, perdant sa cinquième demi-finale olympique, sur cinq.

Éternelle déçue des compétitions internationales, quatrième à Rio en 2016 (et ce pour la quatrième fois de leur histoire olympique) et quatrième à la Coupe du monde Chine en 2019, l’Australie devra encore repasser…

« Le match a basculé quand ils ont commencé à vraiment défendre »

Malgré leur élimination somme toute logique au vu du match face aux Etats-Unis, les Boomers auront de nouveau une chance de décrocher leur première breloque sur la scène olympique ce vendredi. Leur coach, Brian Goorjian, ne veut surtout pas que ses joueurs baissent la tête après ce revers, et une deuxième mi-temps à sens unique.

« Nous essayons toujours de jouer de la bonne manière », a réagi le sélectionneur. « Et j’ai aimé ce qu’on a montré contre les États-Unis. On a été excellent pendant un quart-temps et demi, on parvenait à contrôler le tempo, à les empêcher de pousser la balle. Mais faire ça pendant quarante minutes contre une équipe de ce niveau, qui a depuis notre confrontation en préparation ajouté Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton, relevait de la mission impossible. Leur capacité à switcher sur les écrans à tous les postes sans que cela crée des duels avantageux pour nous a fait la différence. Le match a basculé quand ils ont commencé à vraiment défendre. Et Jrue Holiday a joué un rôle majeur dans ce secteur. Cette équipe américaine est aussi bonne que les meilleures que j’ai croisées dans le passé. »

Trop courte en rotations, et tout simplement inférieure en talent, l’Australie n’a pas à rougir de sa performance en demi-finale. Ayant déjà vécu de très nombreuses déceptions en fin de tournoi, les vétérans australiens comme Patty Mills, Joe Ingles ou Matthew Dellavedova seront là pour encourager leurs coéquipiers.

Tout comme Brian Goorjian et son staff qui ne veulent pas de nouveau repartir de Tokyo bredouilles.

« On a encore l’opportunité d’écrire l’histoire pour notre pays »

« Pour nous, et je l’ai dit à mes joueurs dans le vestiaire, il n’est pas l’heure de pleurer ou de s’apitoyer sur notre sort. Nous avons une chance incroyable d’être ici, nous sommes dans le Top 4 mondial. La Lituanie et la Serbie ne sont pas là… Nous avons une fière tradition de basket. Et nous sommes toujours face au défi le plus important de notre carrière, décrocher une première médaille mondiale pour notre pays. Demain (vendredi) matin, il faudra se réveiller, en avoir conscience et être prêts pour le dernier match, qui est aussi important que cette demi-finale. »

Parmi les meilleurs joueurs australiens du tournoi, et récent signataire d’un contrat NBA (son premier) avec les Spurs, Jock Landale a bien résumé l’état d’esprit de son équipe. Il ne s’agit pas de ressasser cette défaite. C’est la loi du genre : quand on est dans le dernier carré, seules deux équipes peuvent l’emporter…

« On est évidemment déçu parce qu’on était venu ici pour ramener l’or mais, en fin de compte, on a encore l’opportunité d’écrire l’histoire pour notre pays en remportant la médaille de bronze. Ce serait égoïste de notre part de garder cette déception dans le match à venir. On doit être prêt à jouer. Je suis déjà très motivé et on veut mettre tout ça derrière nous. »

Crédits photo : FIBA.com