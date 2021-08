Pour le propriétaire des Wizards, Russell Westbrook illustre le manque de loyauté en NBA

Ted Leonsis fait la pluie et le beau temps sur le sport Washington, En plus d’être propriétaire des Wizards, le milliardaire détient la majorité des parts des franchises de NHL, avec les Capitals, et de WNBA avec les Mystics.

De ce fait, Leonsis peut comparer les marchés des ligues sportives américaines et constater des différences.

Récemment impliqué dans le trade envoyant Russell Westbrook chez les Lakers, Ted Leonsis a été invité par ESPN à parler du futur meneur de Los Angeles dans le cadre d’une conférence de presse servant à annoncer la prolongation du joueur des Capitals, Alex Ovechkin.

Et on peut dire que le départ du MVP 2017 n’est pas encore passé. Sans le citer, le boss des Wizards avait déjà envoyé une première pique lorsqu’il évoquait le caractère d’Alex Ovechkin. « Il n’a jamais demandé à être échangé ni même de virer un entraineur. Sa carrière est tellement remarquable » lâchait d’abord Ted Leonsis.

Des propos qui font écho aux révélations récentes sur le fait que Russell Westbrook avait appelé Kawhi Leonard pour se retrouver à Los Angeles. Encore cette année, la superstar a demandé au management des Wizards de faire le travail nécessaire afin de retourner dans sa Californie natale.

Une loyauté plus affirmée en NHL qu’en NBA ?

S’il avait pris le soin de ne pas le citer directement, le businessman n’a eu d’autres choix que de s’exprimer à son sujet lorsque son nom est apparu dans la conférence de presse. « Nous avions une superstar avec les Wizards. Elle a eu l’opportunité et elle voulait être échangée aux Lakers. »

C’est alors qu’il pousse la comparaison. « Je m’en occupais (du trade de Russell Westbrook) pendant que nous annoncions la prolongation d’Alex (Ovechkin). Je n’ai pas pu m’empêcher de comparer. Vous avez un grand joueur avec Russell Westbrook qui a joué à OKC mais qui a voulu être échangé. Il est parti à Houston mais a fini par demander un transfert. Et un an après son arrivée aux Wizards, il voulait rejoindre les Lakers. C’est une personne et un joueur incroyables. Mais j’imagine que c’est la différence entre la NHL et la NBA. »

Comprenez ici : les hockeyeurs de la NHL sont plus loyaux que les basketteurs de la NBA.

Une comparaison qui a de grosses limites. Alex Ovechkin a ainsi disputé l’intégralité de sa carrière chez les Washington Capitals, une équipe constamment qualifiée pour les playoffs et qui a remporté la Stanley Cup en 2018, tandis que Russell Westbrook venait d’arriver aux Wizards, loin du niveau des cadors de sa conférence.