En 2019, Russell Westbrook voulait déjà revenir à Los Angeles

Dans la foulée de l’annonce du transfert de Russell Westbrook à Los Angeles, on avait appris comment le meneur de jeu des Wizards s’était secrètement rapproché de LeBron James et Anthony Davis ces dernières semaines pour évoquer une possible arrivée aux Lakers.

Outre le désir de viser le titre dans une franchise compétitive, l’envie de jouer à la maison, près de sa famille, était apparemment très forte chez Russell Westbrook, natif de Los Angeles et ancien joueur de UCLA.

Ce souhait n’était pas nouveau de la part de l’ancien du Thunder puisque ESPN nous apprend qu’en 2019, il avait déjà tenté de revenir à Los Angeles, aux Lakers ou aux Clippers.

Le MVP 2017 a donc une idée : faire équipe avec Kawhi Leonard, qui avait mis plusieurs jours avant de prendre sa décision pendant la « free agency ». Russell Westbrook appelle donc le tout récent champion NBA avec Toronto pour lui proposer de s’associer à lui dans sa nouvelle équipe, à Los Angeles.

Sauf que si le MVP des Finals 2019 écoute la proposition de Russell Westbrook, il va décider de jouer une autre carte. Dans la foulée, Kawhi Leonard appelle en effet Paul George, le coéquipier de Russell Westbrook au Thunder, pour lui faire la même proposition : s’associer à Los Angeles, aux Clippers en l’occurrence. Sans doute en jouant sur le fait que son meneur voulait partir, et que Paul George n’avait donc pas à s’éterniser à Oklahoma City…