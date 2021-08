Spurs : Jock Landale arrive, Bryn Forbes revient

Il y aura un Australien de plus la saison prochaine en NBA, et ce n’est pas n’importe qui puisque c’est l’un des tout meilleurs joueurs de la sélection.

Il s’agit de Jock Landale qui vient de s’engager pour deux ans avec les Spurs. On se souvient qu’il avait fait très mal aux Américains lors des matches de préparation en 2019 et encore cette année.

Intérieur polyvalent, formé en NCAA, il a évolué au plus haut niveau en Europe avec le Zalgirus Kaunas et le Partizan Belgrade, et la saison passée, il a quasiment tout raflé en Australie avec les trophées de champion de la NBL et de MVP des Finals avec son équipe de Melbourne.

Sur le papier, il pourrait être titulaire aux côtés de Jakob Poeltl pour une doublette de « 7-pieds », et ironie de l’histoire, il croisera Gregg Popovich demain pour la demi-finale des Jeux olympiques.

Après avoir reçu Thaddeus Young et Al-Farouq Aminu, en provenance des Bulls dans le « sign-and-trade » de DeMar DeRozan, les Spurs ont aussi annoncé la signature de Bryn Forbes. C’est un retour aux sources pour le champion NBA avec les Bucks, puisqu’il retrouve là sa première équipe, avec laquelle il a évolué entre 2016 et 2020.