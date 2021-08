Kevin Durant souligne la polyvalence de Devin Booker

Finaliste malheureux lors des dernières finales NBA, Devin Booker est toujours en course pour décrocher son premier titre après la victoire autoritaire de Team USA face à l’Espagne.

Sur cette rencontre, l’arrière des Suns a confirmé les progrès vus cette année. Devin Booker fait certes partie des meilleurs scoreurs de la ligue mais le joueur voit beaucoup plus grand. À l’image de son triple-double en playoffs contre les Clippers, l’arrière développe en effet ses qualités dans les autres facettes du jeu.

À l’occasion de ce quart de finale, il n’a pas atteint la dizaine de points mais ça ne l’a pas empêché de noircir la feuille de stats avec 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et surtout aucune perte de balle en 26 minutes. « Ça démontre la polyvalence de D-Book » explique Kevin Durant.

« Il peut jouer sans donner l’impression de forcer mais c’est un cerveau du basket »

Interrogé sur son coéquipier, le meilleur joueur de Team USA a listé ses apports sur cette compétition.

« Il prend des rebonds, se frotte aux intérieurs dans la raquette, défend les extérieurs et fait des passes » décrit l’ailier. « Il a marqué quelques paniers importants. C’est un joueur polyvalent qui ne cesse de progresser. »

Disciple de Kobe Bryant et de sa « Mamba Mentality », Devin Booker respire, mange et dort basket. Dès son plus jeune âge, il était conscient des sacrifices à concevoir pour évoluer au plus haut niveau. « Beaucoup de personnes l’observent car c’est un tel scoreur. Il peut jouer sans donner l’impression de forcer mais c’est un cerveau du basket. Comme vous pouvez le constater, il veut devenir un joueur complet » ajoute KD.

Se comportant comme un vétéran de 35-36 ans selon Kevin Durant, ce fan absolu de Kobe Bryant a l’occasion de remporter son premier titre olympique à 24 ans. Toujours dans les pas de son idole.