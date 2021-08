Evan Fournier : « Au début de l’été, prolonger à Boston était ma priorité »

Quelques heures avant d’inscrire 21 points face à l’Italie pour décrocher une place en demi-finale des Jeux olympiques avec les Bleus, Evan Fournier avait accepté un contrat de 78 millions de dollars sur quatre ans (3+1) avec les Knicks. Le Français, meilleur marqueur des Bleus à Tokyo, va connaître sa troisième équipe en quelques mois, et il confirme que c’est un choix d’abord financier;

« C’était ma priorité au début de l’été parce que je connaissais l’endroit » répond Evan Fournier au Boston Globe à propos d’une possible prolongation avec les Celtics. « J’ai discuté avec Brad (Stevens), et on n’est évidemment pas parvenu à un accord. J’étais plus enclin à signer avec Boston car ils avaient monté un transfert pour me faire venir. »

Mais les Celtics sont près de leurs sous cet été et ils doivent notamment remplacer Kemba Walker sur le poste 1. Ils n’ont donc pas pu s’aligner sur l’offre des Knicks avec ce salaire annuel proche des 20 millions de dollars.

C’est ce que réclamait Evan Fournier, et on savait que l’arrivée récente de Josh Richardson, en provenance de Dallas, était le signe annonciateur d’un départ du Français puisqu’ils évoluent au même poste.