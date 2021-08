Free agency 2021 : le bilan complet de la première nuit

On nous avait promis environ 150 signatures en six heures, et on ne doit pas être loin du compte ! Dès minuit, les signatures ont volé dans tous les sens, et sans surprise, les plus gros poissons ont trouvé preneurs comme Kyle Lowry à Miami, Chris Paul à Phoenix ou encore Lonzo Ball aux Bulls et Evan Fournier aux Knicks.

Voici un tour d’horizon complet de ces premières heures de « free agency » qui ont aussi permis à des équipes de prolonger des joueurs dans leur contrat rookie comme Trae Young et Shai Gilgeous-Alexander. Ce sont eux qui ont accepté les plus gros contrats de la nuit puisqu’ils pourraient atteindre les 207 millions de dollars sur cinq ans !

LES SIGNATURES DE LA NUIT

Atlanta : prolongations de Trae Young (minimum de 172 millions / cinq ans) et de Solomon Hill ; arrivée de Gorgui Dieng

Boston : –

Brooklyn : prolongation de Blake Griffin

Charlotte : –

Chicago : arrivées de Lonzo Ball (85 millions / quatre ans) et Alex Caruso (37 millions / quatre ans)

Cleveland : prolongation de Jarrett Allen (100 millions / cinq ans)

Dallas : prolongations de Tim Hardaway Jr. (72 millions / quatre ans) et Boban Marjanovic ; arrivées de Reggie Bullock (30 millions / trois ans) et Sterling Brown (6 millions / deux ans)

Denver : prolongations de Will Barton (32 millions / deux ans), de JaMychal Green (17 millions / deux ans) et Austin Rivers ; arrivée de Jeff Green (10 millions / deux ans)

Detroit : arrivées de Kelly Olynyk (37 millions / trois ans) et Trey Lyles (5 millions / deux ans) ; prolongation de Cory Joseph (10 millions / deux ans)

Golden State : arrivée d’Otto Porter Jr (salaire minimum)

Houston : prolongation de David Nwaba (15 millions / trois ans) ; arrivée de Daniel Theis (36 millions / 4 ans)

Indiana : prolongation de TJ McConnell (35 millions / quatre ans)

LA Clippers : prolongation de Nicolas Batum (deux ans)

LA Lakers : arrivées de Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington et Kent Bazemore

Memphis : –

Miami : prolongations de Jimmy Butler (184 millions / quatre ans), Duncan Robinson (90 millions / cinq ans), Max Strus, Gabe Vincent et Dewayne Dedmon ; arrivées de Kyle Lowry (90 millions / trois ans) et PJ Tucker (15 millions / deux ans)

Milwaukee : prolongation de Bobby Portis (9 millions / deux ans) ; arrivée de Semi Ojeleye

Minnesota : –

New Orleans : arrivées de Garrett Temple (trois ans) et de Devonte’ Graham (47 millions sur quatre ans)

New York – arrivée d’Evan Fournier (78 millions / quatre ans) ; prolongations de Derrick Rose (43 millions / trois ans), de Nerlens Noel (32 millions / trois ans), d’Alec Burks (30 millions / trois ans)

OKC : prolongations de Shai Gilgeous-Alexander (jusqu’à 207 millions / cinq ans) et de Mike Muscala (7 millions / deux ans)

Orlando : –

Philadelphie : prolongation de Furkcan Korkmaz (15 millions / trois ans)

Phoenix : prolongations de Chris Paul (120 millions / quatre ans) et Cameron Payne (19 millions / trois ans) ; arrivée de JaVale McGee (5 millions / un an)

Portland : prolongation de Norman Powell (90 millions / quatre ans) ; arrivées de Ben McLemore et Cody Zeller

Sacramento : prolongations de Richaun Holmes (55 millions / quatre ans) et de Moe Harkless (9 millions / deux ans) ; arrivée d’Alex Len

San Antonio : arrivées de Doug McDermott (42 millions / trois ans) et Zach Collins (22 millions / trois ans)

Toronto : prolongation de Gary Trent Jr (54 millions / trois ans)

Utah : prolongation de Mike Conley (72 millions / trois ans)

Washington : arrivée de Spencer Dinwiddie (60 millions / trois ans)