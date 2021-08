Will Barton prolonge aux Nuggets

Il était la priorité de l’été de Mike Malone, et Will Barton a accepté de prolonger pour 32 millions de dollars sur deux ans. Après avoir manqué la fin de la saison régulière, puis la quasi totalité des playoffs, l’arrière-ailier avait effectué son retour dans la demi-finale de conférence mais c’était trop tard pour inverser la dynamique.

Il y a quelques jours, il avait décidé de faire jouer sa clause libératoire, et de faire une croix sur une saison à 14.7 millions de dollars. Finalement, il ne va pas gagner beaucoup plus, mais ce sera sur deux saisons.

« J’aimerais que Will Barton revienne pour tout ce qu’il apporte à l’équipe. Sur le terrain, en dehors du terrain, dans le vestiaire, d’un point de vue de l’identité de l’équipe… A titre personnel, il compte énormément pour moi » assurait le coach de Denver après l’élimination face aux Suns. « Il compte énormément pour cette équipe, et pour tout ce qu’on a accompli depuis six ans. Personnellement, j’espère qu’il reviendra, et pour longtemps ».

Il a été entendu.