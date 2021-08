Luka Doncic prolongera après les Jeux olympiques

Si les franchises pourront signer des free agents à partir de 18h00 heure US, elles devront attendre minuit pour prolonger des joueurs qui viennent de boucler leur 3e saison en NBA. C’est le cas de Trae Young, mais aussi de Luka Doncic qui se prépare à recevoir la plus grosse offre possible : 202 millions de dollars sur cinq ans.

Mais il ne faut pas s’attendre à ce que le Slovène s’engage dans la nuit. En effet, selon Marc Stein, l’arrière All-Star a prévenu ses dirigeants qu’il souhaitait se concentrer sur la suite du tournoi olympique, et qu’il s’occuperait de son prochain contrat après Tokyo.

Il y a quelques semaines, au lendemain de l’élimination des Mavericks, un journaliste lui avait demandé s’il avait prévu de signer ce nouveau contrat cet été. « Euh… je pense que vous connaissez la réponse » avait répondu Luka Doncic en se marrant. « Je ne vais pas vous mentir. Je pense que vous connaissez la réponse. »

La réponse est « oui » évidemment, et Luka Doncic va parapher le plus gros contrat de l’histoire pour un joueur qui sort de son contrat de rookie : 202 millions de dollars sur cinq ans. C’est évidemment lié à l’inflation des salaires mais aussi au fait qu’il a été élu à deux reprises dans une All-NBA Team.

C’est l’un des critères qui permet de toucher un salaire équivalent à 30% de la masse salariale de son équipe.