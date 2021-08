Indiana a de la concurrence pour Doug McDermott

Auteur d’une très bonne saison avec les Pacers, Doug McDermott fait partie des meilleurs shooteurs de la free agency, et forcément, son téléphone va sonner à partir de minuit. Du côté d’Indiana, Rick Carlisle a déjà annoncé la couleur : « Notre priorité est de prolonger TJ McConnell et Doug McDermott« . Pour le président, Kevin Pritchard, les deux joueurs font même partie du noyau de l’effectif.

Sauf que les Pacers vont avoir de la concurrence, et notamment des Cavaliers. Le Plain Dealer rapporte que les dirigeants de Cleveland ont deux pistes pour renforcer le secteur extérieur et apporter de l’adresse longue distance, et il s’agit de McDermott et d’Alec Burks, vu à son avantage aux Knicks. Ils ne jouent pas au même poste, mais ils peuvent apporter entre 10 et 15 points chaque soir.

Les Cavaliers pourraient offrir au shooteur des Pacers un contrat d’environ 30 millions sur trois ans, en utilisant leur « mid-level exception » de 9.7 millions de dollars. Pour l’arracher d’Indiana, les dirigeants envisagent de lui offrir un contrat longue durée.

Autre équipe intéressée par ses services, les Wolves, qui ont aussi besoin d’un shooteur fiable pour épauler les spécialistes du « drive » que sont D’Angelo Russell, Anthony Edwards, et bien sûr Karl-Anthony Towns.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe de 9.6 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui paye la luxury tax dispose seulement de 5.7 millions. C’est la punition pour être déjà au-dessus de la limite fixée pour la luxury tax…