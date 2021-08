Pau Gasol : « On a une occasion unique de battre les Etats-Unis »

Ce sera la plus grosse affiche des quarts de finale des Jeux olympiques : Etats-Unis – Espagne. La revanche des finales de 2008 et 2012, de la demi-finale de 2016, mais aussi l’affrontement entre les champions olympiques en titre et les champions du monde. Une finale avant l’heure.

« Il faut accepter le fait que nous ayons tiré au sort les États-Unis. C’est une grande équipe, les favoris, mais cela ne change rien » a déclaré Sergio Scariolo. « Le respect que nous avons gagné au fil des ans est une arme à double tranchant, car ils vont s’attendre à ce que nous soyons volontaires et très sérieux. Nous avons toujours bien joué contre eux, nous leur avons toujours donné du fil à retordre. Si on peut avoir un dernier quart-temps ouvert, on aura une chance. Nous devons avoir confiance en notre identité, nous avons été une référence mondiale et nous voulons continuer à l’être ».

« Nous verrons si notre force collective, notre cohésion en tant qu’équipe, peut surmonter ce talent individuel »

Pour Pau Gasol, qui pourrait faire ses adieux en cas de défaite, l’Espagne n’a pas à faire de complexes.

« Nous voulons montrer que nous sommes une meilleure équipe même s’ils ont un talent individuel exceptionnel » annonce l’ancien intérieur des Lakers. « Nous devons nous battre sur chaque possession et croire en nous, jouer avec nos têtes, limiter les erreurs. C’est une occasion unique de les battre, de faire quelque chose de très spécial que nous n’avons jamais réalisée aux Jeux. »

Pas d’excès de confiance non plus.

« Je ne pense pas qu’ils soient moins forts qu’à d’autres époques. Il est vrai que leur préparation a été difficile, avec des joueurs qui sont arrivés juste au début des Jeux, mais c’est une équipe très forte. Nous verrons si notre force collective, notre cohésion en tant qu’équipe, peut surmonter ce talent individuel.

Une chose est sûre, Sergio Scariolo ne prend pas la France comme modèle pour battre les Etats-Unis. « Je ne pense pas que la défaite des Américains contre la France soit une référence parce que les Français sont différents de nous. Ils ont un côté physique qui leur donne une chance différente de rivaliser. Et dans ce match, trois joueurs NBA venaient d’arriver, et ils ont maintenant plus de rythme ».