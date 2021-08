Vers un « sign-and-trade » pour Lauri Markkanen

Selon Hoopshype, les dirigeants de Chicago et Lauri Markkanen se seraient mis d’accord pour mettre en place un « sign-and-trade » si le Finlandais accepte une offre d’une autre franchise. Cette opération permettrait à Chicago, qui a activé sa « qualifying Offer » d’obtenir une contrepartie en cas d’éventuel départ de son intérieur, désireux de retrouver un rôle plus important loin de l’Illinois.

Plusieurs équipes seraient sur les rangs pour récupérer Lauri Markkanen dont San Antonio et Oklahoma City d’après HoopsHype. Reste à savoir ce que ces deux franchises pourront mettre dans la balance pour arracher le Finlandais. A surveiller aussi, les Wolves qui cherchent toujours un ailier-fort et qui ont les moyens de s’offrir un bon joueur. Rappelons d’ailleurs que Markkanen et les Wolves sont liés puisque le Finlandais avait rejoint les Bulls le soir de sa Draft en compagnie de Zach LaVine, en échange de Jimmy Butler.