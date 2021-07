En instance de départ, Lauri Markkanen est tout de même protégé par les Bulls

Appelé à incarner le renouveau des Bulls, au sortir de sa saison rookie prometteuse, en 2017/18, Lauri Markkanen semble, depuis, avoir progressivement perdu sa confiance et son basket.

Pour autant, même si l’intérieur de 24 ans déçoit, les dirigeants de Chicago ne tiennent pas à le voir partir sans contrepartie. Par conséquent, The Athletic rapporte que la franchise de l’Illinois a décidé d’offrir une « qualifying offer » à son Finlandais, dont le montant avoisine les 9 millions de dollars.

Désormais utilisé en sortie de banc par son coach Billy Donovan, qui ne cesse pourtant de le défendre dans la presse, Lauri Markkanen arrive à un moment charnière de son aventure NBA. En fin de contrat cet été, l’ailier-fort s’apprête, ainsi, à tester le marché pour la première fois de sa jeune carrière, la semaine prochaine.

Mais le 7e choix de la Draft 2017 n’aura pas complètement son destin entre les mains.

Les Spurs prêts à se jeter sur le Finlandais ?

S’il aura, certes, la possibilité d’accepter la proposition contractuelle d’une autre équipe, le joueur des Bulls devra effectivement attendre que ses dirigeants s’alignent, ou non, sur l’offre en question, avant d’espérer quitter définitivement Chicago.

Une chose est sûre : Lauri Markkanen paraît plus que jamais sur le départ, après ses quatre ans passés dans l’Illinois, à base de 15.6 points et 7.1 rebonds de moyenne. Le tout en 221 matchs de saison régulière, à 44% aux tirs, 37% à 3-points et 85% aux lancers-francs.

Mais l’ancien élève de l’université d’Arizona pourrait rebondir ailleurs. Encore jeune, doté d’une belle qualité de shoot et d’un talent offensif certain, le Finlandais attirerait déjà l’oeil de plusieurs franchises, parmi lesquelles les Spurs. Sauf que, pour s’installer durablement dans la ligue, et dans le cinq de départ d’une équipe, il lui faudra principalement progresser en défense, afin qu’il ne se fasse pas cibler comme actuellement, de ce côté du parquet.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra, alors, pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.