Richaun Holmes voudrait multiplier son salaire par quatre

Intérieur hyperactif, sévissant principalement près du cercle, Richaun Holmes espère que son impact sera reconnu à sa juste valeur sur le marché de la free agency. D’après NBC Sports, le pivot des Kings viserait ainsi un contrat de 80 millions de dollars sur quatre ans, ce qui lui ferait multiplier son salaire par quatre, lui qui touchait environ 5 millions par saison depuis deux ans à Sacramento.

A titre de comparaison, c’est un peu plus que Myles Turner, Clint Capela ou Domantas Sabonis (autour des 18-19 millions la saison), et un peu moins qu’un Nikola Vucevic dont le contrat culmine à 25 millions la saison.

La franchise californienne et Richaun Holmes seraient toujours en contact en vue d’une éventuelle prolongation, mais l’arrivée de Tristan Thompson a peut-être changé les plans du front-office des Kings.

Pour l’heure, Sacramento pourrait lui offrir un contrat de 50 millions de dollars sur quatre ans via la « Early Bird Exception ». Il y a aussi le cas Marvin Bagley III dont le salaire s’élèvera à 11.3 millions de dollars. Si les Kings parvenaient à s’en débarrasser, ils pourraient alors proposer un contrat d’environ 76 millions de dollars sur quatre ans à Richaun Holmes, soit 19 millions par saison, avec une première année à 17 millions

A moins que ce dernier ne trouve son bonheur ailleurs puisqu’il est sur les tablettes des Hornets et des Mavericks.

LEXIQUE

Early Bird Exception : c’est une forme atténuée de la « Larry Bird Exception ». Elle concerne cette fois les free agents dont le contrat court depuis au moins 2 ans. Ces derniers peuvent alors être prolongés au delà du salary cap, pour au plus 175% du salaire précédent, et pour une durée comprise entre 2 et 5 ans, avec une augmentation annuelle maximale de 10,5%.