Le duo Scola-Campazzo envoie l’Argentine en quart de finale

Sur le fil, l’Argentine a décroché son billet pour les quarts de finale en s’imposant 97-77 face au Japon. Les Argentins finissent parmi les meilleurs 3e, et ils pourraient être l’adversaire de la France en quart.

Pour ce match clé, le Japon sort sa zone pour contrer les attaquant argentins, et les coéquipiers de Rui Hachimura sont rapidement punis par Facundo Campazzo et Luis Scola, déjà auteurs de deux paniers primés chacun (14-11). Mais l’homme de ce premier quart-temps, c’est Marcos Delia avec déjà 10 points. En défense, il limite parfaitement Hachimura, et en attaque, il profite des décalages. Après douze minutes, l’Argentine compte déjà 10 points d’avance (26-16).

Hachimura muselé

Aux manettes, Campazzo régale, et Hachimura n’a toujours pas marqué le moindre point ! Quant il revient en jeu, l’Argentine a pris un peu plus d’avance (40-27), et l’écart aurait pu être plus large sans la performance de Yudai Baba. Pendant que Luis Scola rejoint le banc pour se faire soigner, l’Argentine tente le « very small ball » avec Gabriel Deck en 5. La rentrée d’Hachimura (un dunk seulement…) a fait du bien, et à la pause, les Argentins ne mènent plus que de huit points (46-38).

Hélas pour les Japonais, l’Argentine a bien plus d’armes, et pendant que Facundo Campazzo se rapproche d’un triple-double, c’est au tour de Nico Brussino de punir la défense. Il est pourtant très loin, mais il fait mouche deux fois de suite, et il redonne 12 points d’avance à l’Argentine (65-53). Le réveil d’Hachimura, en double-double, n’a pas suffi.

Inusable Scola

Finalement, il n’y aura pas de suspense. Scola se lance dans un « clinic », et le Japon explose dans les cinq dernières minutes. Après avoir résisté pour maintenir l’écart aux alentours des 15 points, la défense lâche prise et les Argentins déroulent. Scola, à 3-points, fait passer l’écart au-dessus des 20 points (88-67) puis Gabriel Deck l’imite.

Place au « garbage time », et les Japonais quittent leurs Jeux olympiques sur une grosse défaite (97-77), et les joueurs sont effondrés sur le banc, la tête sous leurs serviettes. Pour l’Argentine, la qualification est assurée avec une seule petite victoire. Mais ça suffit pour espérer aller chercher une nouvelle médaille, et c’est la 5e qualification de suite en quart de finale des JO.