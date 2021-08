Jordan McLaughlin et Jarred Vanderbilt protégés par les Wolves

À la veille de l’ouverture de la « free agency », ESPN affirme que les Wolves ont décidé de protéger leurs « free agents » Jordan McLaughlin et Jarred Vanderbilt, en leur proposant une « qualifying offer ».

Ce qui signifie que les dirigeants de Minneapolis pourront, quoi qu’il arrive, choisir de s’aligner (ou non) sur la moindre proposition de contrat soumise par une autre équipe et acceptée par l’un de leurs deux joueurs.

Pour Jordan McLaughlin, le montant de cette « qualifying offer » est de 1.7 million de dollars. Non-drafté à sa sortie de la fac d’USC, en 2018, le meneur de 24 ans avait profité des blessures des postes 1/2 des Wolves pour se révéler, au cours de l’exercice 2019/20. En compilant 7.6 points, 4.2 passes et 1.1 interception par rencontre, avant que le Covid-19 ne le freine dans son élan.

Mais, cette année, en raison des arrivées à Minneapolis de Ricky Rubio et Anthony Edwards, pour accompagner D’Angelo Russell à la mène, « J-Mac » a peiné à faire encore plus son trou, au sein de l’effectif du Minnesota (5.0 points et 3.8 passes de moyenne, en 51 matchs et 18 minutes de jeu).

Quant à la « qualifying offer » de Jarred Vanderbilt, elle s’élève à 2.1 millions de dollars. Sélectionné en 41e position par les Nuggets, lors de la Draft 2018, cet ailier-fort de 22 ans est parvenu à se faire une place dans la rotation des Wolves cette saison (5.4 points et 5.8 rebonds de moyenne, sur 18 minutes de jeu, en 58 matchs et 30 titularisations), après avoir connu un exercice 2019/20 compliqué, entre Denver et Minneapolis.

« Role players » par excellence, Jordan McLaughlin et Jarred Vanderbilt ne devraient pas crouler sous les offres la semaine prochaine, mais leurs profils de joueurs d’équipe, peu coûteux et désireux de s’installer durablement dans la ligue, peuvent tout de même séduire des franchises en reconstruction, prêtes à donner leur chance aux jeunes.

À condition, bien sûr, que Minnesota décide de ne pas les retenir au-delà de cet été.