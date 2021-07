Les Rockets laissent filer Avery Bradley

Difficile de suivre Avery Bradley depuis trois ans puisqu’il a porté cinq maillots différents, et sans jamais jouer beaucoup en raison de blessures à répétition. Champion NBA en 2020 avec les Lakers, il avait ainsi rejoint le Heat en novembre dernier, avant finalement d’être transféré aux Rockets dans l’échange impliquant Victor Oladipo.

Il n’y aura disputé que 17 matches pour 5 points de moyenne, et sans surprise, les dirigeants ont décidé de ne pas le conserver alors qu’ils avaient la possibilité d’activer sa dernière année de contrat à 5.9 millions de dollars.

Selon The Athletic, c’est d’un commun accord que les deux parties ont décidé de se séparer, et nos confrères rapportent que des candidats au titre, dont Avery Bradley a déjà porté le maillot, sont intéressés par son profil.

On pense aux Lakers et aux Clippers où il serait intéressant par sa polyvalence et ses qualités défensives.