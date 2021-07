La santé de Klay Thompson, le facteur X de l’avenir des Warriors

Au sommet de la NBA entre 2015 et 2019, les Warriors sortent de deux saisons sans playoffs. Un coup dur pour cette franchise qui ne s’est pas remise des graves blessures de Klay Thompson.

C’est pour cette raison que lorsqu’on interroge le GM, Bob Myers, sur le facteur clé de la saison à venir, il ne répond pas Stephen Curry mais bien l’arrière des Warriors. « Je pense que ça repose surtout sur Klay. Avec un Klay Thompson en bonne santé, nous sommes au même niveau que les autres » estime le dirigeant pour NBC Sports.

Sauf qu’avec deux années blanches, le sniper de la Baie suscite beaucoup d’interrogations. « Mais je ne sais pas quand, ni comment il reviendra en bonne santé. Je m’attends juste à ce qu’il y revienne. Je ne veux pas donner de date précise car ce ne sera pas pour le début de saison mais nous avons besoin de lui. »

Avec le potentiel retour au premier plan de Klay Thompson, la puissance offensive des Warriors retrouverait de sa superbe, notamment en playoffs. « Quand vous regardez nos campagnes de playoffs, Curry, Green et Thompson jouaient 40 minutes. »

Retourner impérativement en playoffs

Bon nombre d’équipes sont tombées sous les coups de chaud des « Splash Brothers » ces dernières années, mais les hommes de Steve Kerr partiront de loin la saison prochaine en raison d’un collectif beaucoup moins huilé qu’avant, et un effectif bien moins ronflant. « On va avoir besoin d’aide » avoue Bob Myers avant de rappeler l’objectif premier : « Nous devons retourner en playoffs. »

À l’image de Klay Thompson, c’est toute l’équipe qui devra être épargnée par les blessures. Si les cadres tournent à plein régime, les pensionnaires du Chase Center retrouveront leur éclat. « Avec une équipe en bonne santé, je ne vois aucune équipe imbattable pour nous. Quand vous regardez la ligue d’aujourd’hui, avec notre noyau (Curry-Thompson-Green), Wiggins, Looney, Wiseman, Poole, Juan (Toscano-Anderson), Eric (Paschall), Damion (Lee) et tous ceux qui sont dans la rotation, et en supposant qu’un de nos jeunes apporte plus que prévu : oui, nous sommes des prétendants au titre. »

Il n’empêche qu’un ou deux vétérans pour renforcer le banc ne serait pas de trop dans cet effectif composé essentiellement de joueurs inexpérimentés en playoffs.