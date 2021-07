Quentin Grimes veut incarner l’identité des Knicks

Drafté en 25e position, Quentin Grimes ne pouvait rêver meilleur environnement que celui des Knicks pour continuer à progresser. L’arrière est en effet un dur au mal, et le staff new-yorkais avait d’ailleurs été impressionné lors d’un workout organisé début juillet.

Après une année « freshman » compliquée à Kansas, Quentin Grimes a montré de quoi il était capable pendant deux saisons à Houston, terminant la saison dernière à plus de 17 points par match en moyenne pour un revers en demi-finale de la March Madness. Le chemin le menant jusqu’à la NBA n’aura pas été simple, le joueur ayant un peu été snobé par les prédictions à la Draft, mais l’intéressé ne regrette rien.

« Passer par ce que j’ai vécu en première année, se confronter à l’adversité et finir par m’en sortir, et avoir la saison que j’ai eue, j’ai le sentiment que c’était le meilleur dénouement pour moi », a-t-il lancé.

Un coach et un public qui ne lui feront pas de cadeau

Aux Knicks, Quentin Grimes a ainsi l’impression d’arriver dans la situation parfaite, au sein d’une équipe revancharde, avec un coach et un groupe et un coach qui ont instauré la culture du travail « à la dure ». Sans oublier la pression du public du MSG face à laquelle il faut savoir faire preuve de caractère.

« C’est un coach dur et obstiné. Mais je pense que c »est une combinaison parfaite. Les fans peuvent être sur votre dos, mais c’est pour le mieux. Je veux absolument faire partie de ce mouvement à New York. Je sais qu’ils ont quelque chose de spécial. Ils ont fait les playoffs et ils vont se rapprocher des Finals les années à venir », a-t-il ajouté.

Les fans des Knicks continuent de découvrir le profil de cette arrière-ailier annoncé comme solide des deux côtés du parquet, en attendant de le voir prochainement à l’œuvre en Summer League.

« J’ai l’impression que tout le monde sait que je suis un shooteur et un défenseur de haut niveau. Les gens parlent de moi comme d’un « 3&D », mais je sens que je suis beaucoup plus que ça » s’est-t-il défini. « Je peux jouer sur « pick-and-roll », créer pour moi et pour les autres, et je peux avoir un impact immédiat grâce au tir à 3-points et en tenant en défense, ce dont je suis fier ».

Pour lui, cet environnement et l’identité de jeu des Knicks vont l’aider à donner le meilleur. En matière de comportement, Quentin Grimes se sent en tout cas à la hauteur du défi. « Les fans n’attendent rien d’autre que de la grandeur à chaque fois qu’on entre sur le terrain. Ils peuvent être durs avec vous, s’acharner sur vous, mais j’incarne cette culture », a-t-il ajouté.